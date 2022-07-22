2022/07/22 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عواصف ترابية يوم الأحد المقبل.وبحسب النشرة الجوية للهيئة فان طقس يوم غد السبت سيكون صحواً في عموم مناطق البلاد ودرجات الحرارة تنخفض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



عواصف ترابية الأحد المقبل وانخفاض للحرارة المركز الخبري الوطني.

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