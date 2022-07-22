الحشد الشعبي ينطلق بعملية أمنية في ناحية العظيم بديالى

2022/07/22 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انطلقت قوة مشتركة من اللواء ٢٣، و٦٢ في الحشد الشعبي،صباح اليوم، بعملية أمنيّة لتأمين وتفتيش حاوي العظيم بدءا من صفيط وصولا لمعبر النعمان.وقال آمر اللواء ٢٣ بشير العنبكي، أن “قوة مشتركة […]

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