شاهد بالفيديو.. كيف تجرأت تركيا وقصفت العراق بهذا الشكل ؟!

2022/07/22 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iHeukrgo4U4

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