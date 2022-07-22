شاهد بالفيديو.. قصف تركيا يشعل حماسة نجم الربيعي ويفضح سياسيين على الهواء

2022/07/22 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5Cxa2r_HBHA

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