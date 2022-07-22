روسيا تمدد حظر الطيران جنوب ووسط البلاد حتى 30 يوليو

2022/07/22 | 13:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، تمديد نظام حظر الطيران وسط وجنوب البلاد حتى 30 يوليو الجاري.وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة - أنه "تم تمديد نظام القيود المفروضة على الرحلات الجوية في 11 مطارا …

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