تفاصيل جديدة بشأن حادثة اغتيال أسرة بأكملها في ديالى.. الجناة في قبضة العدالة

2022/07/22 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة، تفاصيل حادث اغتيال أسرة في محافظة ديالى، فيما أعلنت القبض على الجناة.

وذكر بيان للوكالة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بجهد استخباري مميز، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على متهمين اثنين متورطين في حادثة اغتيال أسرة باكملها والمكونة من خمسة اشخاص بعد فتح النار عليهم داخل عجلتهم الخاصة ".

وبين أنه "قد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص ومقاطعة المعلومات من خلال التتبع الفني من خلال متابعة الجناة الى محافظة كركوك محاولين الهرب من قبضة رجال وكالة الاستخبارات والقبض عليهما داخل مستشفى كوكوك العام لاصابتهما بإطلاقات نارية خلال تبادل اطلاق النار مع المجنى عليهم خلال عملية الاغتيال".

وأكدت الوكالة، أنه "ومن خلال التحقيقات الاولية اعترفا الجناة بقيامهما بجريمتهما الشنيع وكان وراء ذلك خلاف عشائري مع المجنى عليهم"، مشيرة الى أنه "تم التحفظ عليهما بغية استكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما ".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، اعتقال متهمين اثنين قتلا 5 مدنيين في ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية القت القبض على متهمين اثنين أقدما على فتح النار من بندقية نوع كلاشنكوف وقتل 5 مواطنين واصابة 3 آخرين بعد مهاجمة عجلة كانت تقلهم وحرقها في ناحية المنصورية بقضاء الخالص في محافظة ديالى".

وأضافت أن "المعلومات تشير الى ان الحادث جاء على خلفية نزاع عشائري".

واليوم الجمعة، كشف مصدر أمني، عن نتائج التحقيقات بالهجوم المسلح على عائلة كانت تسبح قرب ضفاف نهر ديالى باطراف ناحية المنصورية (45 كم شرق بعقوبة).

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الهجوم اسفر عن مقتل 4 اشخاص بينهم طفل واصابة اخر"، مبيناً أن "الهجوم دوافعه جنائية وليست إرهابية وتعود لثأر قديم".

وأضاف، أن "فريقا امنيا مشتركا يقوده ضباط برتب عالية وصل الى مسرح الحادث لكشف حيثياته".

وليلة أمس، أفاد مصدر أمني في ديالى، بارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي في المنصورية الى أربعة شهداء وإصابة خامس.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "حصيلة الهجوم الإرهابي على أسرة كانت تسبح على ضفاف نهر ديالى شرق ناحية المنصورية ارتفعت الى أربعة شهداء ثلاثة منهم أشقاء وطفل".

واضاف ان "هناك مصابا خامسا خلال الهجوم الإرهابي".

وتشهد محافظة ديالى أوضاعا امنية متوترة نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة، حيث تواصل القوات الأمنية اطلاق عملياتها العسكرية لملاحقة العناصر الإرهابية في التلال والوديان.

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