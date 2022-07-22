2022/07/22 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، اعتقال متهمين اثنين قتلا 5 مدنيين في ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوات الأمنية القت القبض على متهمين اثنين أقدما على فتح النار من بندقية نوع كلاشنكوف وقتل 5 مواطنين واصابة 3 آخرين بعد مهاجمة عجلة كانت تقلهم وحرقها في ناحية المنصورية بقضاء الخالص في محافظة ديالى".

وأضاف البيان، أن "المعلومات تشير الى ان الحادث جاء على خلفية نزاع عشائري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين اثنين قتلا 5 مدنيين في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين اثنين قتلا 5 مدنيين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).