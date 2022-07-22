2022/07/22 | 14:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حظرت غوغل 50 تطبيق أندرويد من متجر بلاي، في مواجهة سرقة التفاصيل الشخصية واعتراض...

ظهرت المقالة غوغل تحذف 50 تطبيقاً خطيراً تسرق البيانات من هواتف أندرويد أولاً على المسلة.

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