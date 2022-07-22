2022/07/22 | 14:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تبلغت إيران موافقة السعودية على انتقال الحوار الهادف الى إعادة العلاقات المقطوعة منذ أعوام...

ظهرت المقالة السعودية تبلغ ايران عن رغبتها في رفع الحوار من المستوى الأمني الى السياسي أولاً على المسلة.

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