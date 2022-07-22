الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي لدهوك

2022/07/22 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق عاجل بالقصف المدفعي لدهوك.وذكر بيان عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الأمين العام يدين القصف المدفعي الدامي الذي وقع في منطقة زاخو بمحافظة دهوك، في إقليم كردستان بالعراق والذي أسفر حسب التقارير عن استشهاد 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين".‏ودعا الأمين العام "إلى إجراء تحقيق عاجل ودقيق في الحادث لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم وضمان المساءلة"، معرباً عن "خالص تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى".





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