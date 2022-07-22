2022/07/22 | 14:05 - المصدر: وان نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتفاض قنبر : المرجعية رفضت دفن الجلبي في العتبة الكاظمية وحسن نصر الله تدخل لاجل ذلك | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتفاض قنبر : المرجعية رفضت دفن الجلبي في العتبة الكاظمية وحسن نصر الله تدخل لاجل ذلك | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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