طقس العراق.. تموز يودع البلاد بموجات غبارية بدءاً من هذا الموعد

2022/07/22 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام

الأربعة المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "طقس اليوم سيكون صحواً مع

غبار خفيف بينما ستنخفض درجات الحرار

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