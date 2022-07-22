برعاية عراقية.. إيران تتحدث عن تطورات تخص المحادثات مع السعودية

2022/07/22 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير

عبد اللهيان، أن بلاده تلقت رسالة من

وزير خارجية العراق تفيد بأن السعودية

مستعدة لإطلاق محادثات علنية على

المستوى السياسي مع طهران.

وفي حوار مع التلفزيون الإيراني

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