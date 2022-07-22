تضامناً مع ضحايا القصف.. شركات عراقية توقف رحلاتها الى تركيا

2022/07/22 | 15:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة للتضامن مع ضحايا القصف التركي

الذي استهدف احد المصايف في محافظة

دهوك، قررت شركات عراقية للسفر

والسياحة إيقاف رحلاتها الى تركيا.

وكتبت تلك الشركات عبر صفحاتها في مختلف

مواقع التواصل الاجتماعي،

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