2022/07/22 | 15:05 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي_قار ..شجب واستنكار من قبل أبناء مدينة #الناصرية للاعتداء على إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4lViPc2cqJE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي_قار ..شجب واستنكار من قبل أبناء مدينة #الناصرية للاعتداء على إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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