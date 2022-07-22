مسؤول عسكري أميركي: الميليشيا المدعومة من إيران قد تشن هجمات ضد واشنطن وحلفائها في المنطقة

2022/07/22 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر قائد القوات الجوية الأميركية في الشرق الأوسط، أليكسوس غرينكوفيتش، من أن الميليشيات التابعة لإيران قد تشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، ما قد يؤدي إلى جولة جديدة من التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.

وفي کلمته قبل توليه مهام منصبه الجديد بقاعدة العديد الجوية في قطر، حيث سيكون مسؤولا عن العمليات العسكرية في العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها بالمنطقة، وصف غرينكوفيتش، تصرفات إيران في المنطقة بالمثیرة للقلق.

وقال: “نحن في موقف لا نتعرض فيه لهجوم مستمر، لكننا نرى التخطيط لهجمات باستمرار.



سيحدث شيء ما يطلق العنان لذلك التخطيط وهذا التحضير ضدنا”.

كما أعرب أليكسوس غرينكوفيتش عن مخاوف من انتشار النفوذ الروسي والصيني، وسط تنافس القوى العظمى على النفوذ الاقتصادي والعسكري في الشرق الأوسط.

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