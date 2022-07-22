الصحاف: مذكرة العراق الى مجلس الامن تتضمن عقد جلسة طارئة ضد الاعتداءات التركية

2022/07/22 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف للتغيير ان مذكرة العراق الى مجلس الامن تتضمن عقد جلسة طارئة ضد الاعتداءات التركية الخارجية مؤكدا ان العراق يسلك اقوى اجراءات الرد الدبلوماسي ضد تركيا.

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