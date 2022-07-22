إجراءات العراق ضد تركيا تتسارع تحت توجيهات حكومة الكاظمي

2022/07/22 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاتب والمحلل سياسي حمزة مصطفى قال ان تواجد حزب العمال داخل العراق سبب مشكلات عدة لكنه لايبرر القصف العشوائي وأشار للتغيير الى ان اجراءات حكومة الكاظمي جيدة وتتناسب مع الجريمة على عكس الحكومات السابقة

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