خطيب جمعة الفلوجة يستنكر العدوان التركي ..”عمل ارهابي جبان”

2022/07/22 | 15:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..استنكر إمام وخطيب جمعة قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار فضيلة الشيخ ناجي الزوبعي، اليوم الجمعة، العدوان التركي ضد المدنيين، واصفا اياه بالعمل الجبان، داعيا الحكومة المركزية الى اتخاذ موقف حازم يعيد للعراق.وقال فضيلة الشيخ الزوبعي في خطبته من جامع الامام احمد بن حبل وسط قضاء الفلوجة وحضرتها وكالة /المعلومة/ ان” العدوان التركي على […]

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