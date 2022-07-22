2022/07/22 | 15:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول أوكرانيا إن روسيا استنفدت ما يصل إلى 60 % من ترسانتها من الأسلحة عالية الدقة قبل الحرب.لكن بينما تتطلع روسيا إلى تجديد مخزونها، فإنها تتجه إلى مصدر غير محتمل للمكونات المستخدمة في طائرات المراقبة بدون طيار الخاصة بها.يوضح لنا نيك روبرتسون في هذا التقرير المصور كيف أن التكنولوجيا الغربية تقع في الأيدي الخطأ، وتقتل القوات الأوكرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكنولوجيا الغرب في يد روسيا.. كاميرا CNN ترصد كيف تستغل موسكو "الدرونز" لقتل الأوكرانيين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكنولوجيا الغرب في يد روسيا.. كاميرا CNN ترصد كيف تستغل موسكو "الدرونز" لقتل الأوكرانيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).