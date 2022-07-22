الكشف عن تفاصيل الانفجار الذي سمع دويه في الديوانية

2022/07/22 | 15:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- الديوانيةكشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، تفاصيل الانفجار الذي سمع دويه في محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صوت الانفجار ناجم عن استهداف محل لبيع المشروبات الكحولية بصاروخ نوع RBG7 في منطقة سيد محيل التابعة لمحافظة الديوانية".وأشار إلى أن "الانفجار لم يتسبب بوقوع أي إصابات بشرية".

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