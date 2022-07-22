ضد ’طبيبة وسائق إسعاف’.. تحقيق ’فوري’ بـ’مظلومية’ مواطن في الديوانية (وثيقة)

2022/07/22 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

وجهت دائرة صحة الديوانية، اليوم الجمعة بإجراء تحقيق فوري بشكوى احد المواطنين.

وقالت صحة الديوانية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "المدير العام صباح محسن الزاملي وجه على الفور باجراء التحقيق بالشكوى المقدمة من احد المواطنين".

وبحسب البيان، اكد "الزاملي انه لا احد فوق القانون و كل مقصر سيُحاسب بدون تردد".

ولفت الى انه "وردت عبر صفحات التواصل الاجتماعي شكوى من احد المواطنين يشكو فيها من تقصير طبيبة نسائية وسائق سيارة الاسعاف في مستشفى الحمزة العام عندما اخذ المريض زوجته التي تعاني من وضع صحي طارئ في ساعة متاخرة من ليل يوم 16-7-2022 ولم تقدم الطبيبة اي اجراءات لمساعدة المريضة وتنصل سائق سيارة الاسعاف عن نقل المريضة الى مستشفى النسائية والاطفال في الديوانية".

واضاف: "كما شكى المواطن من التعامل غير اللائق من قبل الطبيبة والتذمر من قبل سائق سيارة الاسعاف وتفاصيل اخرى سيتم التحقق منها ".

واشار الزاملي الى ان "تنفيذ المهام الوظيفية لجميع الكوادر الطبية والصحية هي الزامية وواجبة التنفيذ وليست منّة على المواطنين ويجب ان تقدم الخدمات الى المواطنين بكل احترام وتقدير وبدون اي تقصير او تذمر او اساءة".

ونوه الى ان "اي موظف يقصر في عمله ويتنصل عن اداء المسؤولية الموكلة اليه سيُحاسب وفق القانون ويتُخذ بحقه الاجراء القانوني مهما كانت وظيفته مادام مكلف باداء وظيفة عامة بموجب القانون و مثلما له حقوق فعليه واجبات يجب القيام بها بدون اي تقصير او تململ".

وبين ان "ابواب دائرة صحة الديوانية مفتوحة امام جميع المواطنين للتواصل وايصال اي شكوى وانها ستتابع بشكل شخصي من قبله بكل مهنية وشفافية".

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