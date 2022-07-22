هيئة الحج توضح بشأن قرعة الأربع سنوات للحجاج العراقيين

2022/07/22 | 15:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادنفت هيئة الحج والعمرة ، اليوم الجمعة، اجراءها قرعة الحج لاربع سنوات.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الانباء التي تداولتها بعض الصفحات الوهمية لبعض الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي عن اجراء الهيئة العليا للحج والعمرة قرعة الحج لاربع سنوات عارية عن الصحة".

واكدت انها "ستقوم برفع دعوى قضائية ضد اصحاب الشركات التي نشرتها".

ودعت " المواطنين الى اعتماد الاخبار الموثوقة من المواقع الرسمية للهيئة على الانترنيت ومنصات التواصل الاجتماعي حصرا".

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