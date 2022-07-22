الأمم المتحدة تدين قصف دهوك وتدعو لإجراء تحقيق عاجل

2022/07/22 | 15:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمين العام يدين القصف المدفعي الدامي الذي وقع في منطقة زاخو.

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