2022/07/22 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ البنك المركزي: باريس ستكون نقطة انطلاق القطاع المصرفي العراقي نحو أوروبا المركز الخبري الوطني.

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