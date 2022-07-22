“ميتنفيست” الأوكرانية تتهم روسيا بسرقة منتجات الصلب المتجهة إلى بريطانيا

2022/07/22 | 16:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الرئيس التنفيذي لشركة ميتنفيست، يوري ريجينكوف، أكبر شركة لصناعة الصلب في أوكرانيا، روسيا بسرقة منتجات الصلب الأوكرانية المتجهة إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضاف ريجينكوف أن منتجات الصلب الخام، وتامة الصنع، بقيمة 600 مليون دولار، والتي تُركت في مصنع آزوفستال وكذلك بالقرب من ميناء مدينة ماريوبول المحاصرة، كان من المفترض أن تتجه إلى عملاء في المملكة المتحدة، ولكنها تنقل الآن إلى روسيا حيث يباع جزء منها إلى دول في أسيا وأفريقيا.

وأوضح ريجينكوف في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “ما يفعلونه بهذا الصلب هو بالأساس سلب ونهب”.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) عن الرئيس التنفيذي: “إنهم يسرقون منتجاتنا، ليس فقط منتجاتنا، ولكن أيضا بعض المنتجات المملوكة بالفعل لعملاء أوروبيين”.

واختتم ريجينكوف تصريحاته بالقول: “نحن نوثق أكبر قدر ممكن من عمليات النهب..نعد القضية، وسنلاحقهم بكل ما لدينا”.

وكان مصنع آزوفستال يشكل 40% من إجمالي إنتاج الصلب في أوكرانيا.

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