2022/07/22 | 16:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مصطفى ابو ضيف الله:

في بيانات الربع الثاني من عام 2022:

تسلا: باعت 254،695 سيارة (بزيادة قدرها 27٪ على أساس سنوي)

بي واي دي: باعت 180،296 سيارة (بزيادة قدرها 228‎% على اساس سنوي)

الاستنتاج: ان شركة تسلا كانت البائع الاول وبفارق مبيعات 74،399 الف سيارة عن المركز الثاني لـBYD , لكن لمتابعة النسب على اساس سنوي ستكون الغلبة الى شركة BYD مما يمكنها من السيطرة في المستقبل القريب على المركز الاول لاكثر الشركات مبيعاً للسيارات الكهربائية عالمياً .

الزبدة: انتبهلي هنا ، ان الشركتين فقط ، يتنافسون على مبيعات 1،1 او 1،2 مليون سيارة خلال 2022 ، وفي العراق لا توجد ولا سيارة واحدة كهربائية للشركتين اعلاه حسب معرفتي، ولازلنا نستورد نفايات العالم المتقدم من السيارات، لتزداد استيراداتنا من البانزين.

فشل حكومي عراقي في التحول، اذا ما قارناه مع دول نفطية كالسعودية والامارات .

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل مبيعات BYD غلبت Tesla ؟.. مصطفى ابو ضيف الله) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل مبيعات BYD غلبت Tesla ؟.. مصطفى ابو ضيف الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).