ومازال الفاسدون يتصارعون على بقايا العراق!

2022/07/22 | 16:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد واني الأحداث تتفاعل وتتسارع في العراق أكثر من أيّ بلد آخر في العالم، كل شيء فيه يسير بشكل غير طبيعي جنوني وكأن الشيطان مسّه أو هو الشيطان نفسه يتحرك...أكمل القراءة ←

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