طبقة سياسية انتهى تاريخ صلاحيتها

2022/07/22 | 16:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم :فاروق يوسف قبل أحداث الربيع العربي كان الاحتلال الأميركي للعراق قد أزاح الرئيس الراحل صدام حسين وكل الطبقة السياسية التي كانت تحيط به من الحكم.غير أن الثمن كان...أكمل القراءة ←

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