2022/07/22 | 17:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZaVxJRUKagw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهافت المعجبات على القيصر كاظم الساهر في بيروت) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تهافت المعجبات على القيصر كاظم الساهر في بيروت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).