2022/07/22 | 17:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تعتزم الشركات المعرفية الإيرانية، إنشاء محطة كهربائية لتويد 3642 ميغاواط من الطاقة في العراق....

ظهرت المقالة فارس: إيران تبني محطة كهرباء في العراق تنتج أضعاف البرنامج السعودي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فارس: إيران تبني محطة كهرباء في العراق تنتج أضعاف البرنامج السعودي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فارس: إيران تبني محطة كهرباء في العراق تنتج أضعاف البرنامج السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).