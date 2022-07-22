2022/07/22 | 17:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تعرضت قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق لهجوم بطائرتين مسيرتين مفخختين صباح الجمعة،، بعد...

ظهرت المقالة فرانس بريس: مسيرات المقاومة تقلق التواجد العسكري التركي في شمال العراق أولاً على المسلة.

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