العراق يسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022/07/22 | 17:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مختبراتها سجلت 4015 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3234 شخصا للشفاء، مع تسجيل 4 حالات وفاة”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 12225”.

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