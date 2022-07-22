الصحة تسجل 4015 إصابة جديدة بكورونا

2022/07/22 | 17:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعسجلت وزارة الصحة، 4015 إصابة بفيروس كورونا خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الجمعة 22 تموز 2022.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنها "سجلت 4 وفيات اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 3234 حالة".وأضافت، أن "عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 12225".وسجل العراق أمس 3997 إصابة بفيروس كورونا.





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