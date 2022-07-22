روسيا تبدي موقفاً من القصف التركي على الأراضي العراقية

2022/07/22 | 17:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن موسكو تؤكد من جديد دعمها المبدئي لاستقرار وأمن العراق، وتعارض بحزم تحويل أراضيه إلى منطقة مواجهة.

وجاء في بيان الوزارة، الذي نقلته “روسيا اليوم”: “نعيد تأكيد دعمنا المبدئي والثابت لاستقرار وأمن العراق الصديق.



ونعارض بشدة تحويل أراضيه إلى ساحة مواجهة إقليمية”.

وتعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بشمال العراق يوم الأربعاء الماضي إلى قصف مدفعي عنيف تركي، أدى إلى مقتل تسعة مواطنين وجرح 29 آخرين.

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