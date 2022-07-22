البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي 1.5%

2022/07/22 | 17:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن البنك المركزي الروسي تخفيضا جديدا لسعر الفائدة الرئيسي من 9.5 إلى 8% على أساس سنوي.وذكر "المركزي الروسي" - في بيان اليوم الجمعة - "لقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، خفض السعر الرئيسي للفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، أي إلى 8% …

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