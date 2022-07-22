العراق.. أول تعليق رسمي على أنباء إجراء قرعة الحج لأربع سنوات مقبلة

2022/07/22 | 17:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت الهيئة العليا للحج والعمرة في دولة العراق، اليوم الجمعة، إجراء قرعة الحج لأربع سنوات مقبلة.وذكر بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "تداولت بعض الصفحات الوهمية لبعض الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي عن إجراء الهيئة العليا للحج …

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