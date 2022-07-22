2022/07/22 | 17:59 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت مفارز الجهاز في محافظة الأنبار من ضبط ثلاث أكداس.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 إرهابيين في محافظتين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 5 إرهابيين في محافظتين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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