القبض على 5 إرهابيين في محافظتين

2022/07/22 | 17:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز الجهاز في محافظة الأنبار من ضبط ثلاث أكداس.

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