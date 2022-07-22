2022/07/22 | 17:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا رداً على جريمة تركيا: نرفض تحويل العراق لمنطقة مواجهة إقليمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/22 | 17:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا رداً على جريمة تركيا: نرفض تحويل العراق لمنطقة مواجهة إقليمية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا رداً على جريمة تركيا: نرفض تحويل العراق لمنطقة مواجهة إقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).