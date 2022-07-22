بشكل منفصل .. كييف وموسكو توقعان اتفاق تصدير الحبوب مع تركيا والأمم المتحدة

2022/07/22 | 18:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف وموسكو توقعان مع تركيا والأمم المتحدة اتفاق تصدير الحبوب

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