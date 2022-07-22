2022/07/22 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة بغداد انطلاق فعاليات

مهرجان عيد الغدير المركزي الأول الذي

تقيمه الهيئات والمواكب الحسينية

والمؤسسات، بالتعاون مع العتبات

المقدسة وذلك على أرض ملعب المدينة

الدولي (الحبيبية) في بغداد، بحضو

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