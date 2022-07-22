روسيا: نعارض بشدة تحويل العراق إلى منطقة مواجهة إقليمية

2022/07/22 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة،

إن موسكو تؤكد من جديد دعمها المبدئي

لاستقرار وأمن العراق، وتعارض بحزم

تحويل أراضيه إلى منطقة مواجهة.

وقال الخارجية الروسية، في بيان، "نعيد

تأكيد دعمنا المبدئي وال

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