وفاة 1700 شخص جراء موجة الحر في إسبانيا والبرتغال

2022/07/22 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس المكتب الأوروبي لمنظمة

الصحة العالمية، هانس كليوغي، اليوم

الجمعة، أن 1700 شخص على الأقل لقوا

مصرعهم جراء موجة الحر في إسبانيا

والبرتغال.

وجاء في بيان صدر عنها اليوم في موقع

المنظمة: "في الع

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