الاطار: لن نقدم اي ضمان للقوى السنية والكردية خلال تشكيل الحكومة

2022/07/22 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي حامد الموسوي، اليوم الجمعة، عدم تقديم اية ضمانات للقوى الكردية والسنية السياسية خلال تشكيل الحكومة، مبينا ان الاطار يسعى الى اشراك جميع الأطراف في الحكومة المقبلة وعدم اقصاء اي طرف.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الاطار عازم على تشكيل حكومة قوية تشترك فيها جميع الأطراف"، مشيراً الى انه "في حال رفض احد الأطراف الكردية المشاركة في الحكومة فإن هذا الأمر عائد له".

واضاف، أن "الاطار يدعو الجميع للحوار حول مرشح الكتلة الأكبر وتقديم مرشحيهم للاستحقاقات المقبلة".

وتابع الموسوي، "اننا لن نقدمم اية ضمانات لأي طرف سواء للكرد او السنة او حتى الاطراف الدولية كما كان يحصل في السابق باعتبار ان الإطار ضامن لتمرير الحكومة ويمتلك النصاب الكامل".

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