بنزيما لن يشارك في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة

2022/07/22 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، عن غياب المهاجم الدولي الفرنسي، كريم بنزيما، عن فريقه ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو الودية بالولايات المتحدة.

ويتقابل ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو ودي في وقت مبكر من صباح الأحد المقبل ضمن الفترة التحضيرية للفريقين للموسم الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت صحيفة “آس” الإسبانية أن بنزيما لن يشارك مع الميرينجي في مباراة الكلاسيكو المرتقبة بسبب تأخر وصوله لمعسكر الفريق في الولايات المتحدة.

وأصبح بنزيما أخر من انضم لمعسكر النادي الملكي في الولايات المتحدة خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتهاء فترة راحته التي حصل عليها عقب ظهوره مع منتخب فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية خلال الصيف الحالي.

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