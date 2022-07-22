واشنطن: بايدن لا زال يعاني من أعراض طفيفة لكوفيد_19

2022/07/22 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة… أعلن منسق جهود مكافحة كوفيد-19 في البيت الأبيض، أشيش جها، الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن “بخير” وكان لا يزال يعاني من أعراض طفيفة لكوفيد-19 حتى ليل الخميس.وقال جها، في […]

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