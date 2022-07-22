تاكسي روبوت.. شركة صينية عملاقة تصنع مركبة أجرة بمقود قابل للإزالة

2022/07/22 | 18:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عملاق التقنية الصينية "بايدو" عن “أبولو RT6، سيارة كهربائية ذاتية القيادة بمقود قابل للإزالة، وتقول الشركة إن هذه المركبة ذاتية القيادة تقلل تكاليف الإنتاج إلى النصف تقريبًا.

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