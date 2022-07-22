2022/07/22 | 18:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، حصول جامعة بغداد على مركز تنافسي بتصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن “نتائج تصنيف شنغهاي العالمي (Global Ranking of Academic Subjects) للعام 2022 أظهرت حصول جامعة بغداد على مركز تنافسي ضمن تخصص الهندسة الكيماوية”.وأضافت، أن “الموقع الرسمي للتصنيف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة بغداد في المركز 401 بتصنيف شنغهاي للتخصصات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة بغداد في المركز 401 بتصنيف شنغهاي للتخصصات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).