2022/07/22 | 19:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: انشغلت صحف غربية بنيران المشهد السياسي العراقي بسبب ظهور تسجيلات منسوبة لرئيس الوزراء العراقي...

ظهرت المقالة الصحف الغربية تتابع مصادر النيران السياسية بين المالكي والصدر أولاً على المسلة.

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