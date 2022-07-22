2022/07/22 | 19:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة… -هل تم خرق الدستور أو خرق المدة...

ظهرت المقالة الخرق في المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخرق في المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخرق في المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).